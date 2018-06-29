Минсельхоз разрабатывает правила надлежащей аптечной практики ветеринарных препаратов

Минсельхоз приступил к разработке правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения, устанавливающих требования к осуществлению розничной торговли такими препаратами. Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru.

До сих пор в России такие правила отсутствовали.

Между тем есть примеры, когда аптечные предприятия, реализующие лекарственные препараты для медицинского применения, начинают развивать ветеринарное направление.

Так, по такому пути решила пойти крупнейшая за Уралом государственная сеть «Губернские аптеки». Пока компания запустила четыре ветаптеки с полным ассортиментом товаров для животных. Точки расположены в действующих аптеках, где есть свободные площади. Они оснащены отдельным входом. Сейчас ветаптеки имеют отрицательный финансовый результат, на точки безубыточности сеть планирует их вывести к концу 2018 г.

«Фармацевтический вестник»