В США впервые за 20 лет будет одобрен препарат от гриппа с новым механизмом действия

FDA в приоритетном порядке рассмотрит регистрацию препарата от гриппа Xofluza (baloxavir marboxil), разработанный японской компанией Shionogi, сообщает FiercePharma.

В Японии лекарство получило одобрение в феврале 2018 г. Никто не ожидал, что в США препарат получит зелёный свет в текущем году. Однако теперь FDA полагает, что одобрение будет выдано перед Новым годом. В США выводом на рынок лекарства занимается Roche.

Xofluza действует на другой стадии репликации вируса, чем другие доступные в настоящее время методы борьбы с гриппом. Он предназначен для ингибирования кетозависимого белка эндонуклеазы. Приоритет, данный FDA, вероятно, основан на новом механизме и большом потенциале, показанном в ходе третьей фазы клинических исследований.

Xofluza назначают только один раз, а не пять дней с двухразовой дозировкой, как в случае с препаратом Tamiflu. Важно также, что препарат может остановить распространение вируса гриппа всего за 24 часа, в то время как у Tamiflu это занимает 72 часа. Кроме того, новое лекарство может бороться с некоторыми устойчивыми к Tamiflu штаммы вирусов птичьего гриппа H5N1 и H7N9.

Глава FDA Скотт Готлиб недавно косвенно подтвердил перспективы Xofluza. На слушаниях подкомитета Конгресса по подготовке к гриппу в марте 2018 г., он сказал: «Мы очень заинтересованы в том, чтобы спектр противовирусных препаратов действовал по-разному, в разных точках вируса. В случае, если сам вирус становится устойчивым к одному подходу при нацеливании вируса, у нас есть резервные копии, и у нас есть альтернативные подходы».

Преимущество при регистрации было дано FDA сразу после того, как в США прошел тяжелый сезон гриппа, который привел к рекордному количеству амбулаторных обращений и госпитализаций. Согласно данным CDC, за семь месяцев с октября 2017 г. по апрель 2018 г. было 30 000 госпитализаций, связанных с гриппом.

Genentech получила коммерческие права на Xofluza за пределами Японии и Тайваня, заключив лицензионное соглашение с разработчиком Shionogi в 2016 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»