Топ-5 самых высокооплачиваемых женщин руководителей в фарме

Женщины и мужчины почти одинаково разделяют кадровые позиции в сфере наук о жизни, но в фармацевтике женщины не продвигаются в своей карьере тем же темпом, что и мужчины. К такому выводу в своем докладе приходят Массачусетский совет по биотехнологии и рекрутинговая фирма Liftstream, пишет FiercePharme.

Несмотря на улучшение ситуации, гендерный разрыв сохраняется: женщины занимают только четверть всех рабочих мест на уровне руководителей компаний и менее 15% входят в совет директоров.

Женщины в целом получают гораздо меньше по сравнению со многими своими коллегами-мужчинами. В обзоре зарплат за 2016 г., подготовленном FiercePharme, ни одна женщина, работающая в сфере фармацевтики, не попала в топ-15 самых высокооплачиваемых сотрудников.

В 2017 году президент группы Johnson & Johnson Сандра Петерсон, получившая зарплату в размере 17,18 млн долл. США, стала самой высокооплачиваемой женщиной-руководителем. Это примерно столько же — 17,03 млн долл. – сколько Teva предоставила новому генеральному директору Коре Шульцу, но это чуть более трети от вознаграждения — 47,46 млн долл. — президента и генерального директора Regeneron

Леонарда Шлейфера.

На втором месте самых высокооплачиваемых женщин-руководителей в фарме — генеральный директор United Therapeutics Мартин Ротблатт, она заработала в 2017 г. 16,48 млн долл. США. На третьем – исполнительный вице-президент по внешним связям, главный юрисконсульт и корпоративный секретарь AbbVie Лаура Шумахер с вознаграждением 14,98 млн долл., на четвёртой строке – генеральный директор Mylan Хизер Бреш с 12,74 млн долл. Замыкает пятерку лидеров бывший финансовый директор Allergan Мария Тереза Хиладо, ее вознаграждение составило 10,76 млн долл.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»