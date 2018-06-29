Amazon купит американскую интернет-аптеку PillPack

Интернет-ритейлер Amazon сообщил о покупке компании PillPack, которая занимается интернет-торговлей рецептурными препаратами, в том числе их упаковкой по индивидуальным дозам для пациентов и доставкой. Условия сделки, которая должна завершиться во второй половине 2018 года, не разглашаются. Это известие привело к падению акций крупнейших аптечных сетей США – Walgreens Boots Alliance, CVS Health и Rite Aid.

Акции Walgreens Boots Alliance упали на 9%, CVS Health – на 8%, а Rite Aid – на 11% соответственно. В совокупности три компании потеряли $12,8 млрд, передает CNBC.

Ранее сообщалось, что PillPack ведет переговоры не только с Amazon, но и с американской сетью розничной и оптовой торговли Walmart. Сделку с последней оценивали в сумму до $1 млрд.

PillPack является аптекой «полного цикла», работая круглосуточно и без выходных. Сервис доступен в 49 штатах. В финансировании PillPack участвовали венчурный фонд Charles River Ventures, венчурные компании Menlo Ventures, Sherpa Venture, Accel Partners и Atlas Venture, а также акселератор Techstars. Стартап привлек $118 млн от инвесторов. В 2015 году компания даже хотела выйти за пределы виртуальной реальности, создав настоящие аптеки.

Сделку между Amazon и PillPack называют самым ярким свидетельством того, что интернет-гигант намерен активно развиваться в области здравоохранения. Amazon уже продает безрецептурные препараты в партнерстве с фармпроизводителем Perrigo, а в октябре 2017 года компания получила лицензии на торговлю лекарствами в 12 штатах США. Известие вызвало широкий резонанс на фармрынке, став причиной падения акций крупнейших американских аптечных сетей CVS и Walgreen’s.

Кроме того, в начале января 2018 года холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта и банк J.P. Morgan объявили о планах создать медицинский сервис для своих сотрудников на базе интернет-ритейлера Amazon.

В России федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях. Это решение связывают со сменой правительства – уходом с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова (инициатора проекта) и возвращением в правительство бывшей главы Счетной палаты, экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой.

Источник: Amazon

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