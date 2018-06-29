Stada приобрела у Janssen права на шампунь «Низорал»

Немецкая Stada приобрела права на лечебный шампунь против перхоти «Низорал» у компании Janssen (входит в Johnson&Johnson). В России объем продаж этого продукта в 2017 году составил 5,82 млн евро (426,7 млн рублей).

Более 50% годовых продаж «Низорала» приходится на Россию, Италию, Великобританию, Польшу и Ближний Восток. В 2017 году Janssen продала «Низорал» в России на 5,92 млн евро (426,7 млн рублей), еще на 190 тысяч евро (13,9 млн рублей) – в странах СНГ.

Вместе с брендом «Низорал» Stada приобретает локальные бренды (Nizoril, Nizorelle, Terzolin, Fungarest, Ketoderm, Oranozol, Triatop). Права на «Низорал-крем» для лечения кожных инфекций перейдут к Stada только в Италии и Дании, в остальных странах этот продукт останется у Janssen.

В линейке Stada продуктов для волос и кожи головы уже есть средство против педикулеза Hedrin.

В 2015 году компания приобрела права на линейку средств австрийской Croma-Pharma в области эстетической медицины, в частности, на филлеры Princess.

Stada Arzneimittel AG – немецкий производитель дженериков и безрецептурных препаратов. В России в портфеле Stada – более 150 наименований лекарств, здесь Stada принадлежит «Нижфарм». Продажи группы в 2017 году составили 2,3 млрд евро, скорректированная чистая прибыль – 195,6 млн евро.

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