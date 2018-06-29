«Р-Фарм» поставит Калетру на 3,8 млрд рублей

«Р-Фарм» выиграл в аукционе Минздрава на поставку антиретровирусного препарата лопинавир + ритонавир за 3,8 млрд рублей. Предприятие упаковывает препарат Калетра от AbbVie. В 2017 году дженерик Калетры зарегистрировала и компания «Фармасинтез», но на торги не вышла, сославшись на то, что заданные Минздравом сроки поставки невыполнимы.

Это самый дорогой конкурс на поставку препарата лопинавир + ритонавир в этом году. Единым лотом предлагалось поставить более 100 млн таблеток по 38,3 рубля за штуку.

Было подано две заявки, но до конкурса допущена одна – от «Р-Фарма». Компания снизила цену на 0,5% – до 3,84 млрд рублей. Препарат с таким МНН, Калетру, Abbvie локализовала на «Р-Фарм» до готовой лекарственной формы.

Кто подавал еще одну заявку, в конкурсной документации не уточняется. «Фармасинтез» не участвовал в торгах, рассказал Vademecum основатель компании Викрам Пуния. По условиям контракта, основной объем препарата победитель должен поставить до конца июля, за такой срок произвести нужный объем нереально, нужно переработать 20 тонн субстанции, объясняет он. По его словам, компания в дальнейшем будет участвовать в аукционах.

Патент AbbVie на Калетру действует до 2024 года. Однако в 2017 году «Фармасинтез» смог обойти патент и зарегистрировать свой дженерик Калидивир с ценой на 20% ниже оригинала.

После централизации закупок антиретровирусных препаратов в 2017 году Минздрав закупил у «Р-Фарма» Калетру в общей сложности на 4,98 млрд рублей, в 2018 году компания выиграла проведенные в марте аукционы на общую сумму 1,1 млрд рублей.

vademec