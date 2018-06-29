Французская Abiss намерена локализовать производство медизделий в России

Французская компания Abiss, выпускающая импланты, в сотрудничестве с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) составила «дорожную карту» по локализации производства своей продукции в России.

В соответствии с «дорожной картой» по локализации производства компания Abiss получит всю необходимую поддержку как в создании производственной линии, так и в поиске партнера для взаимовыгодного сотрудничества.

Соглашение реализуется до 2020 года. Помимо инвестиций и создания рабочих мест это значит, что продукция Abiss для россиян станет доступнее.

Компания ABISS – один из лидеров мирового рынка по производству продукции для урологии и урогинекологии. Компания создает протезы наиболее совместимые с организмом и приближённые к основным функциям организма.

gmpnews