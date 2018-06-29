STADA Arzneimittel AG усиливает позиции в сегменте брендовых ОТС-продуктов

Компания STADA Arzneimittel AG приобрела права на лечебный шампунь против перхоти НИЗОРАЛ® у компании «Янссен», входящую в группу компаний «Джонсон & Джонсон». В 2017 году только в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) объем продаж бренда НИЗОРАЛ® составил около 33 миллионов евро.

Покупая НИЗОРАЛ®, STADA усиливает свой портфель глобальным брендом, который признан как медицинскими специалистами, так и потребителями. Мы полагаем, что этот продукт имеет большой потенциал для дальнейшего роста. В сочетании с Hedrin®, продуктом против педикулёза, НИЗОРАЛ® расширяет нашу компетенцию в сегменте продуктов для волос и кожи головы. Эта сделка является одной из крупнейших в последние годы и подчеркивает наше стремление стать одним из ведущих игроков на рынке безрецептурных продуктов в Европе, — говорил Клаудио Альбрехт, генеральный директор STADA Arzneimittel AG.

Доля рынка НИЗОРАЛ® в регионе EMEA в несколько раз выше, чем у ближайшего конкурента, что делает его безусловным лидером на рынке среди лечебных шампуней против перхоти. Более 50% годовых продаж приходится на Россию, Италию, Великобританию, Польшу и на Ближний Восток.

Мы рады добавить новый продукт в наш портфель, тем самым расширив свое присутствие на рынке потребительских товаров для здоровья. В 2017 году продажи бренда НИЗОРАЛ® в России составили 5,82 млн. евро, а в странах СНГ — 190 тыс. евро. В ближайшие несколько месяцев мы будем тесно взаимодействовать с продавцом, чтобы обеспечить плавный переход в дистрибуции, — комментирует Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA AG по региону Россия и СНГ.

В дополнение к зонтичному бренду НИЗОРАЛ® STADA также приобретает локальные бренды (Nizoril, Nizorelle, Terzolin, Fungarest, Ketoderm, Oranozol, Triatop). «НИЗОРАЛ®-крем» для лечения кожных инфекций будет частью покупки только в Италии и Дании; во всех других странах права на эту форму выпуска останутся у компании «Янссен» и ее филиалов.

Медицинский ингредиент Кетоконазол, разработанный «Янссен Фармацевтика», является наиболее часто назначаемым активным веществом для лечения перхоти. Он отличает НИЗОРАЛ® от косметических шампуней против перхоти и делает его более эффективным для устранения причин появления перхоти, покраснений и зуда кожи головы. Длительный эффект (до 7 дней) от применения лечебного шампуня делает его эффективным в том числе против хронической себореи.

gmpnews