В Армении часть рецептурных лекарств будут отпускать без рецепта до 1 июля 2019 года

Постановление об этом было принято на заседании правительства Армении 28 июня.

Как заявил министр здравоохранения Арсен Торосян, по рецепту будут по-прежнему отпускать наркотические и психотропные препараты, а также антибиотики (так как их бесконтрольное применение приводит к появлению лекарственно устойчивых бактерий).

Долгие годы в Армении без рецепта отпускались почти все препараты – в том числе те, которые, согласно инструкции, без рецепта отпускать нельзя. Поэтому, решением Минздрава, с 1 марта в республике часть препаратов отпускается исключительно по рецепту. Это антибиотики, наркотики и психотропные вещества. С 1 июля требование должно было распространиться на инъекционные препараты, с 1 октября – на все остальные.

Заметим, все это касается только рецептурных препаратов. А с теми лекарствами, которые изначально отпускаются без рецепта, ничего не изменится.

Тем не менее, решение вызвало сильное беспокойство – в первую очередь у пожилых людей, которым теперь приходилось выстаивать очереди в поликлинике за рецептами.

Решение будет отложено до 1 июля 2019 года, а вопрос будет вынесен на общественные обсуждения.

SPUTNIK