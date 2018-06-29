Какие ниши фарминдустрии могут оказаться наиболее перспективными для инвестиций?

Фармацевтический рынок растет – не очень бурно, но стабильно. По оценкам самих фармкомпаний, в 2017 году рост составил от 1,2% до 3%. Параллельно увеличивается и объем инвестиций в отрасль. В прошлом году 15 крупнейших игроков рынка направили пятую часть своего оборота на научно-исследовательскую деятельность – это около $86 млрд. В фармацевтическую отрасль инвестируют также венчурные фонды и технологические компании. Валентина Бучнева, глава евразийского подразделения фармацевтической компании «Босналек», рассказала деловому журналу «Инвест-Форсайт» о трех нишах, которые сейчас привлекают значительные средства и имеют все шансы остаться популярными у инвесторов в будущем.

Лечение болезни Альцгеймера

В прошлом году Билл Гейтс инвестировал $100 млн в фонд и стартапы, которые занимаются разработками, связанными с болезнью Альцгеймера. Миллиардер объяснил, что поддержка пациентов с этим заболеванием дорого обходится медицинской системе. В перспективе это может стать причиной кризиса, особенно в развитых странах. Кроме всего прочего, у проблемы есть социальный аспект – и сотни страдающих от болезни пациентов. По прогнозам, число людей, страдающих от болезни Альцгеймера, во всем мире достигнет 100 млн человек к 2050 году, а стоимость медицинской поддержки к тому времени только в США приблизится к триллиону долларов в год. Кстати, по оценкам инвестиционной компании ARK, в Штатах болезнь Альцгеймера – один из лидеров по объемам расходов среди прочих заболеваний. Учитывая это, акционеры крупнейших фармацевтических компаний активно следят за рынком и последними исследованиями в этой сфере. На сегодняшний день большая часть исследований сосредоточена на предотвращении, замедлении течения заболевания и симптоматическом лечении.

Однако не все инвестиции окупаются. Уже в этом году фармгигант Pfizer объявил о прекращении разработок новых лекарств против болезней Альцгеймера и Паркинсона. Компания решила направить усилия на другие области. Эксперты объясняют решение частотой неудач при клинических испытаниях. Британские специалисты приводят неутешительную статистику: по их подсчетам, за последние 15 лет потерпели неудачу 99% испытаний препаратов от болезни Альцгеймера.

Несмотря на выход Pfizer, ряд крупных фармацевтических компаний, в том числе AstraZeneca, Biogen и Eli Lilly, продолжает исследования.

Лечение онкологических заболеваний

Согласно прогнозам, объем расходов на лекарства против рака превысит $150 млрд во всем мире к 2020 году. Для сравнения – в 2015 году на медикаментозное лечение онкологических заболеваний потратили $107 млрд.

Разработка лекарств от различных типов онкологических заболеваний привлекает венчурных инвесторов. Финансирование поступает через фонды крупных фармацевтических компаний – например Merck – и другие венчурные фонды, например Google Ventures.

Пристальное внимание инвесторов сейчас сосредоточено на иммуноонкологии. Отчасти это связано с приобретением Kite Pharma биофармацевтической компанией Gilead Sciences за $11,9 млрд в прошлом году. Kite Pharma занимается разработкой иммунотерапевтических средств. Один из методов лечения, предложенный Kite, в прошлом году был одобрен регулятором в США. В том числе и благодаря этому биржевой индекс производителей иммунотерапевтических лекарств за год вырос на 31,5%. Растет также количество исследований в этой сфере и расходы на них. По данным прошлого года, разработкой препаратов в данной категории занимались минимум 864 компании по всему миру.

Инвестиционный банк Goldman Sachs отметил иммунотерапию среди наиболее революционных технологий, которые имеют шанс изменить будущее людей. Внимание к разработкам в этой сфере подтверждает веру инвесторов в новые препараты для лечения рака и позволяет судить о дальнейшем росте отрасли.

Инвестиции в технологические стартапы

Финансирование разработок препаратов можно назвать традиционным инвестиционным направлением в фармацевтической отрасли. Это инвестиции непосредственно в производство лекарств. На фармрынке есть и другая ниша – финансирование инновационных технологий, которые способны помочь в разработке препаратов.

Такие гиганты, как Merck, Johnson & Johnson, Sanofi, не всегда справляются с производством новых препаратов своими силами. Они создают венчурные фонды, инвестируют и поглощают стартапы. В пользу стартапов на фармацевтическом рынке говорит тот факт, что 63% новых лекарств, одобренных регулятором США в прошлом году, были произведены небольшими компаниями.

За первые два месяца 2018 года биотехнологические стартапы привлекли в общей сложности $2,8 млрд – больше, чем за весь 2013 год. Некоторые из них занимаются «классической» разработкой препаратов, другие специализируются на инновационных сферах.

Одна из таких сфер развивается на стыке традиционой фармацевтики и ИТ и включает, в частности, активное применение алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Алгоритмы ИИ в фармацевтических проектах используются для агрегирования информации, помогают понимать механизмы заболевания, строить модели, улучшать состав существующих лекарств, оптимизировать клинические испытания. В стартапы, работающие в этой области, инвестируют фармгиганты и технологические фонды.

Вот несколько сделок в этой нише за последнее время:

Компания Atomwise, которая использует ИИ для поиска новых химических соединений, привлекла $45 млн;

Стартап Bigfinite, разработчик SaaS-платформы на базе ИИ для оптимизации производства препаратов, привлек $8,5 млн;

Recursion, использующий машинное обучение для разработки новых лекарств, привлек $60 млн.

Еще одно перспективное направление для инвесторов в фармацевтической отрасли – прецизионная медицина. Это подход, позволяющий выработать специфическое лечение с учетом особенностей и медицинского состояния конкретного человека на основе анализа данных, в том числе результатов генетических тестов.

Более глубокое понимание природы заболеваний, которое дает прецизионная медицина, помогает врачам адаптировать лечение под потребности конкретных пациентов вместо стандартных методов. В разработке лекарств такой подход позволяет сократить количество ошибок, избежать побочных реакций на препараты и за счет этого снизить конечную стоимость лекарства.

Сразу несколько стартапов в этой сфере получили финансирование за последние полгода. Среди них Strata Oncology – Pfizer и Merck вложили в него $26 млн – и DNAnexus с инвестициями в $58 млн от Google и Microsoft.

2017 год оказался рекордным с точки зрения инвестиций в прецизионную медицину. Прогнозы говорят, что в дальнейшем тренд к наращиванию финансирования в этой сфере сохранится.

Инвестиции в фармацевтическую отрасль в ближайшем будущем, разумеется, не ограничатся теми нишами, о которых шла речь в статье. Рост также ожидает и более узкие лекарственные сегменты, например разработки в сфере лечения диабета, и рынки целых стран. Однако высокие объемы финансирования препаратов от онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера, а также технологических инноваций отражают одни из самых актуальных вопросов фармацевтики сегодня.

gmpnews