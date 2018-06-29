Global Health Care планирует выпустить БАДов на 1,5 млрд рублей

Завод Global Health Care по выпуску биологически активных добавок (БАДов) анонсировал годовой план производства, предполагающий выпуск продукции на сумму 1,5 млрд рублей.

4 производственные линии предназначены для выпуска БАДов в форме шипучих таблеток, капсул, а также порошков в банках и пакетах флоупак. В стадии постройки еще 2 линии — производство мягких желатиновых капсул и жидких БАДов в каплях. Ориентировочный срок запуска новых линий — 3 квартал 2018 года.

Мощности завода Global Health Care позволяют выпускать 100 млн упаковок продукции в год и составить конкуренцию игрокам рынка контрактного производства. Предварительный план на текущий год предполагает выпуск 20 млн упаковок биологически активных добавок на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Объект класса А площадью 10 000 кв. м располагается на территории бывшей кондитерской фабрики в пос. Тучково Рузского района Московской области. Продукция производится для нужд компании Hendel, а также в рамках контрактов с другими заказчиками.

«Два года назад мы столкнулись с проблемой контрактного производства, заводы на территории России и СНГ не могли обеспечить наши потребности с точки зрения объемов выпуска и качества продукции, — комментирует Антон Лифшиц, генеральный директор и совладелец Global Health Care. — Расширение географии поиска (Европа, Китай, Таиланд) не стало выходом — контрактное производство во всем мире имеет одни и те же слабые стороны. В итоге было принято решение создать свой завод. Изначально мы планировали выполнять только свои заказы, однако на стадии тестового запуска получили поток заявок на контрактное производство и уже включили первых клиентов в годовой план. Далее рассчитываем наращивать объемы выпуска, мощности завода позволяют увеличить показатели в 5 раз»

gmpnews