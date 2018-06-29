FDA одобрило Авастин в комбинации с химиотерапией для лечения рака яичников

Компания «Рош» (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) сообщает о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Авастин (бевацизумаб) в комбинации с химиотерапией (карбоплатин и паклитаксел), с последующей монотерапией Авастином при распространенном (стадия III или IV) раке яичников после хирургической резекции.

«Сегодняшнее одобрение является важным событием для женщин, у которых впервые диагностирована эта форма рака яичников, – говорит Сандра Хорнинг, доктор медицины, главный медицинский директор и глава глобального подразделения по разработке лекарственных препаратов компании «Рош». – Мы нацелены на разработку препаратов для решения неудовлетворенных потребностей; данное решение FDA по одобрению применения Авастина с химиотерапией дает женщинам с распространенным раком яичников новый вариант лечения, который, как было показано, значительно снижает риск прогрессирования заболевания или смерти».

Регистрация Авастина в комбинации с карбоплатином и паклитакселом с последующей монотерапией Авастином для лечения женщин с III или IV стадией эпителиального рака яичника, рака фаллопиевых труб или первичного перитонеального рака после хирургической резекции основывается на результатах опорного исследования III фазы GOG-0218. У женщин, которые получали Авастин в комбинации с химиотерапией, и продолжали получать Авастин в виде монотерапии, медиана выживаемости без прогрессирования (ВБП) составила 18,2 месяца по сравнению с 12,0 месяцами у тех, кто получал только химиотерапию (HR=0,62; 95% CI 0,52 – 0,75, p<0,0001). Данное преимущество по ВБП было достигнуто при фиксированной длительности лечения (до 22 циклов Авастина).

В настоящее время Авастин одобрен в США по десяти различным показаниям при шести разных видах рака. За четыре последних года это четвертое показание Авастина области онко-гинекологии, среди которых распространенный рак шейки матки и две различные формы рака яичников, при наличии рецидива после химиотерапии на основе препаратов платины.

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики, являясь самым крупным производителем биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной нервной системы. Компания «Рош» является лидером в области диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического подразделений позволяет «Рош» быть лидером в области персонализированной медицины — стратегии, направленной на разработку эффективных медицинских решений для пациентов, с учетом индивидуальных особенностей каждого.

gmpnews