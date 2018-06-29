«Р-Фарм» опять обвинили в срыве поставок АРВ-препаратов

Движение «Пациентский контроль», как и в прошлом году, получает из регионов жалобы от пациентов с ВИЧ на нехватку антиретровирусных (АРВ) препаратов. Один из крупнейших поставщиков препаратов от ВИЧ – «Р-Фарм». В Чувашии подтвердили, что компания еще не поставила в регион ритонавир, хотя должна была сделать это до 1 июня.

На сайт «Перебои.ру» с 1 по 27 июня поступили сообщения из шести регионов о нехватке атазанавира, из пяти – ритонавира, в трех – жаловались на недоступность зидовудина, абакавира. Препараты для этих регионов Минздраву должен был поставить «Р-Фарм», первый этап по условиям контрактов должен был завершиться до 1 июня 2018 года.

В Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Чувашии подтвердили, что «Р-Фарм» не успевает поставить ритонавир, но обещает сделать это в июле.

В «Р-Фарм» от комментариев отказались.

В 2017 году «Р-Фарм» не уложился со сроками поставок атазанавира. Но тогда жалоб было больше, чем сейчас, вспоминает руководитель отдела мониторинга ITPC Алексей Михайлов.

В этом году большая проблема с диагностическими реагентами для проведения анализов, напоминает он. В мае пациенты с ВИЧ пожаловались на их нехватку в Росздравнадзор, Минздрав и Роспотребнадзор. Также в июне о дефиците АРВ-препаратов и расходных материалов сообщали пациенты медучреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Минздрав перешел на централизованные закупки АРВ-препаратов с января 2017 года.

В 2018 году Минздрав начислил большие штрафы фармкомпаниям за срыв сроков поставок лекарств по заключенным контрактам. Лидер по штрафам – «Р-Фарм». «Фармасинтез» отказался конкурировать с «Р-Фарм» на последнем из крупных конкурсов по АРВ-препаратам (лопинавир + ритонавир на 3,8 млрд рублей) из-за невыполнимых сроков поставок.

Федеральная антимонопольная служба заподозрила «Р-Фарм» в сговоре с Минздравом. Компания нарушила в 2017 году 19 контрактов по госзакупкам на 8,2 млрд рублей, но продолжает участвовать в торгах, хотя за такие нарушения могла быть внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Группа Алексея Репика – фигурант трех дел о нарушении антимонопольного законодательства.

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