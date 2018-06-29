В США 165 медиков обвинили в распространении опиоидов

Министерство юстиции США предъявило обвинение в мошенничестве 601 человеку, связанному со здравоохранением и фармацевтической промышленностью, включая 165 докторов, медсестер и других медиков. Они подозреваются в незаконном распространении опиоидных препаратов среди пациентов.

В заявлении Минюста США говорится, что все медики в разной степени были вовлечены в распространение фальсифицированных рецептов на опиодные препараты на общую сумму $2 млрд. Среди тех, кто занимался выпиской таких рецептов, не менее 76 врачей. Генпрокурор США Джефф Сешнс назвал это дело крупнейшим в истории преступлений, связанных с махинациями в здравоохранении.

По данным The Washington Post, один из врачей обвиняется в незаконном распределении среди своих пациентов 2,2 млн доз оксикодона и фентанила на общую сумму $112 млн через систему Medicare. В другом случае 13 обвиняемых, участвовавших в одной и той же схеме мошенничества, распространили наркотические препараты на $126 млн.

Минюст создал специальную команду аналитиков, которые должны собрать информацию о том, кто из врачей выписывает много таких препаратов, а также статистику о передозировках у пациентов того или иного врача для предотвращения распространения опиатов через медиков.

В январе 2018 года мэрия Нью-Йорка подала в Верховный суд штата иск на $500 млн к восьми крупным фармкомпаниям, участвующим в производстве и дистрибуции опиоидных обезболивающих. Бизнесменов обвиняют в «опиоидной эпидемии»: в 2016 году в городе от передозировки опиатами погибли 1 100 человек. Это больше, чем в автоавариях или в результате убийств.

По данным генпрокуратуры США, только в 2016 году от передозировки опиоидов скончались 64 тысячи американцев. Конгресс США на борьбу с опиоидным кризисом и регуляцию системы выдачи болеутоляющих препаратов, которые используют наркоманы, в 2018 году планирует направить $2,8 млрд.

Источник: Минюст США

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