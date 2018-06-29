Advent покупает дженериковый бизнес Sanofi в Европе

Французский фармпроизводитель Sanofi и покупатель, Advent International, согласовали детали купли-продажи дженерикового подразделения Zentiva за 1,9 млрд евро, сообщает FiercePharma. По информации Sanofi, ожидаемый срок закрытия сделки – IV квартал 2018 г.

В заявлении руководства Advent говорится, что Zentiva представляет собой отличную базу с талантливым персоналом, в которую можно инвестировать для создания нового, независимого лидера в европейском сегменте производителей дженериков.

В Sanofi уже давно пытались представить себе будущее без компании Zentiva. Генеральный директор Sanofi Оливье Брандикур впервые заявил о намерении продать дженериковый бизнес в 2015 г., но тогда на первый план вышли другие приоритеты. С тех пор Sanofi продала компанию по производству ветеринарных препаратов Merial в обмен на активы в сфере услуг здравоохранения компании Boehringer Ingelheim. Sanofi также потратила миллиарды евро на приобретение компаний Ablynx и Bioverativ.

Теперь Sanofi может сосредоточиться на основных направлениях бизнеса – продвижении лекарственных препаратов в глобальном масштабе, включая развивающиеся рынки, разработке услуг специализированной помощи, препаратов для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Приняв бразды правления, г-н Брандикур призвал к увеличению объема подразделений, работающих в сегментах рассеянного склероза, онкологических заболеваний, иммунологии и услуг здравоохранения. Он намерен довести их до уровня бизнесов по производству противодиабетических препаратов, средств для лечения ССЗ, вакцин, препаратов для лечения редких заболеваний и направления, нацеленного на развивающиеся рынки.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»