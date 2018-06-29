«ФОРТ» наращивает продажи гриппозной вакцины

Биофармацевтическая компания «ФОРТ», входящая в структуры Marathon Group и «Нацимбио» (Госкорпорация Ростех), в 2018 году вдвое увеличила продажи антигриппозной вакцины «Ультрикс» по сравнению с прошлым годом. Объем реализации профилактического препарата на коммерческом рынке составил 765 тысяч доз. Вакцина предназначена для профилактики детского и взрослого населения.

Предприятие уже приступило к розливу и производству вакцины. Планируется, что препарат поступит заказчикам к началу профилактического сезона.

Трехвалентная инактивированная вакцина последнего поколения «Ультрикс» является собственной разработкой «ФОРТ». Препарат закупается для иммунизации России как госзаказчиками, так и коммерческими структурами. В 2017 году «ФОРТ» произвел и поставил более 19,5 млн доз вакцин «Ультрикс» и «Совигрипп» для профилактики гриппа. Объем покрыл 100% потребности в вакцинах для детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и более 30% совокупной потребности в гриппозных вакцинах для всего населения России. С 2015 года завод произвел почти 30 млн доз вакцин против гриппа.

Мощности предприятия составляют до 120 млн доз вакцины против пандемического гриппа в год, 40 млн – против сезонного и до 20 млн доз других противовирусных вакцин. Инфраструктурные возможности «ФОРТ» позволяют создавать новые цеха для локализации производства вакцин, не представленных в России. В планах компании – реализация проектов по трансферу технологий производства новых вакцин, включая препараты от гемофильной инфекции, ротавирусной и др.

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

ООО «ФОРТ» — научно-производственный комплекс, расположенный в Рязанской области, был открыт в апреле 2014 г. Полностью соответствует требованиям международного стандарта GMP. «ФОРТ» занимается разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний, а также ряда уникальных препаратов в тех терапевтических областях — иммунология, ревматология, нефрология, онкология. Основные продукты завода – противогриппозные вакцины «Ультрикс» (собственная разработка) и «Совигрипп» (разработка АО «НПО «Микроген»). Успешный трансфер технологии производства вакцины «Совигрипп» на производственную площадку «Форт» был осуществлен в рекордно короткие сроки в декабре 2015 – марте 2016 гг.

gmpnews