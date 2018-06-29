Российские фармпроизводители делают ставку на выпуск рецептурной продукции

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Производство ЛП в России (помесячно) по итогам май 2018 г.

На протяжении первых пяти месяцев 2018 г. объём производства ЛП в нашей стране составил 132,2 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Динамика к аналогичному периоду прошлого года всё ещё отрицательная, даже несмотря на относительно активный май, общий объём при расчётах в рублях сократился на 2,3%. Натуральные объёмы чувствуют себя заметно хуже, за период с января по май 2018 г. российские компании произвели всего 1,63 млрд упак., на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По-прежнему, основной вклад в сокращение отгрузок вносит безрецептурная продукция, здесь фиксируется долгосрочная динамика на уровне -13% в упаковках, Rx показывает -11%. При этом динамика при расчёте в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядит уже не столь катастрофично, здесь фиксируем -9% по ОТС, а динамика по Rx так и вовсе положительная (+8,5%) – значительно изменилась дробность поставляемых на рынок упаковок. Рублёвые темпы роста по категориям так же диаметрально расходятся, производство безрецептурных ЛП по итогам первых 5 месяцев 2018 г. сократилось в денежном выражении на 14%, а рецептурные препараты показывают положительную динамику на уровне 2%.

В числе аутсайдеров с точки зрения натуральной динамики по ОТС препаратам всё те же группы EphMRA, что и месяц назад: противовирусные препараты системные (-31%), анальгетики (-22%), противопростудные и противокашлевые препараты (-18%). Но и явные успехи тоже присутствуют, в частности группа системных антигистаминных препаратов показывает натуральную динамику на уровне 32% (здесь особо отличился «Вертекс», увеличивший производство на 92%) и препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей, которые прибавили за год 18% (тут отметим «Авексима» — отгрузки увеличились практически в 6 раз).

По категории Rx наихудшую динамику в упаковках фиксируем по растворам для внутривенного введения (-43%) и противовоспалительным и противоревматическим препаратам (-24%). Лучше всего обстояли дела у групп: бета-адреноблокаторы, они показали прирост на уровне +64% (отгрузки компании «Северная Звезда» выросли в 3,4 раза) и препараты для лечения сахарного диабета, которые показали +21% («Санофи» удвоило объём производства за период).

gmpnews