Бывшего директора «Дежурных аптек» оставили под стражей

Московский городской суд оставил под стражей бывшего директора сети «Дежурные аптеки» Владимира Корякина и задержанного одновременно с ним предпринимателя Игоря Титова до 5 июля 2018 года. Они обвиняются по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, сбыт сильнодействующих веществ организованной группой в крупном размере).

Таганский районный суд 4 июня 2018 года постановил продлить фигурантам срок содержания под стражей до 5 июля. Их адвокаты пытались оспорить решение в апелляции, но 20 июня проиграли.

В МВД на просьбу о комментарии не ответили, телефон Владимира Корякина не отвечает, с представителем «Дежурных аптек» связаться не удалось.

Выборочно опрошенные Vademecum аптеки сети работают, по словам их сотрудников, под прежней вывеской и в прежнем режиме.

О деле «Дежурных аптек» стало известно 25 апреля 2018 года, когда оперативники МВД провели антинаркотический рейд и задержали «группу лиц, подозреваемых в торговле сильнодействующими препаратами через аптеки». Vademecum выяснил, что речь шла о сети «Дежурные аптеки», занимающей 64-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2017 года».

Сотрудники полиции проверили 38 аптек и арендуемый подозреваемыми офис, изъяли более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, оборудование на 10 млн рублей и документы. В сети без рецепта продавались препараты, подлежащие предметно-количественному учету (ПКУ), с наценкой от 550% до 1 500%; подозреваемые получали таким образом доход свыше 5 млн рублей в сутки, сообщили в МВД. Речь идет о сбыте наркозависимым препаратов, таких как Трамал, Трамадол, Лирика.

На следующий день после рейда 26 апреля Таганский районный суд избрал директору сети Владимиру Корякину и Игорю Титову меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня, следует из материалов суда. Игорь Титов – гендиректор и владелец ООО «Плаун», ООО «Лавр», ООО «Шиповник», ООО «Рута» и других компаний, печати которых видны на оперативном видео МВД с рейда в «Дежурных аптеках».

В мае 2018 года фигурантам дела предъявили обвинения: Титову – в одном эпизоде по статье о незаконном сбыте сильнодействующих веществ, Корякину – в двух.

За 2017 год «Дежурные аптеки» получили выручку в 1,8 млрд рублей, на конец года сеть насчитывала 46 аптек.

Власти Москвы анонсировали проверку еще 300 городских аптек, в ходе которой будет контролироваться соблюдение правил отпуска наркотических и сильнодействующих препаратов, подлежащих ПКУ.

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