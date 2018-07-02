Бывшие управленцы «36,6» открывают новые аптеки в Москве

ООО «МРФК» («Межрегиональная розничная фармацевтическая компания»), которой руководят бывшие топ-менеджеры и совладельцы группы «36,6» Владимир Кинцурашвили, Иван Саганелидзе, Сергей Бичерахов и Аркадий Зятковский, взялась за ребрендинг принадлежащих ей 25 московских аптек и готовит к открытию новые точки под вывесками A.v.e и «120/80».

«Среди этих точек — все 13 аптек премиального сегмента «A.v.e Luxury» и около 10 бывших аптек группы «36,6» [в основном под вывеской «Горздрав» — Vademecum], которые перешли МРФК по договору переуступки прав аренды»,- уточнил представитель «36,6» Алексей Киселев-Романов.

Первая аптека A.v.e от «МРФК» открылась на прошлой неделе на площадях бывшей точки «Горздрава» на Земляном валу. В ряде спальных районов, в частности, в Новогиреево и Ивановском, точки «МРФК» получили новые вывески «120/80» в июне.

Саганелидзе и Кицурашвили покинули группу «36,6» в начале марта. Вслед за собой, как рассказывали Vademecum сотрудники «36,6», топ-менеджеры позвали порядка 30 сотрудников офиса. ;По информации участников рынка, новым местом работы для всех них и стала «МРФК», ранее формально принадлежавшая члену бывшему совета директоров «36,6» Аркадию Зятковскому. В истории индустрии «МРФК» пока известна лишь как структура, на которую управленцы «36,6» осенью прошлого года оформили приобретение петербургской аптечной сети «Фармакор», а позднее те 25 точек, которыми сейчас распоряжаются в Москве. На данный момент «МРФК» на 50% напрямую принадлежит Eram Enterprises Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, еще на на 50% ей же, но через кипрскую Bristalia Trading Ltd.

Участники московского розничного рынка отмечают, что уже устали ждать активного включения «МРФК» в процесс передела московского розничного рынка. Впрочем, данные СПАРК свидетельствуют, что обладательницей товарных знаков «A.v.e» и «120/80» «МРФК» стала только в июне. Бренды на «МРФК» переоформила кипрская Palesora Limited. В конце ноября 2017 года Palesora Limited, которую контролировали Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, вышла из акционеров «36,6», ей тогда принадлежало 40% компании. Эти товарные знаки всегда были на Palesora Limited, остальные – на одной из компаний группы «36,6», поясняет Киселев-Романов.

МРФК также владеет компанией «МРФК+», на которой — девять аптек в Московской области. Питерский филиал «МРФК» бросать, по-видимому, тоже не намерена. С середины июня 2018 года ищет управляющего аптеками бывшего «Фармакора» в Санкт-Петербурге.

У самой группы «36,6», по словам ее представителя, остались 19 аптек под брендом «A.v.e» (массового сегмента), с новыми владельцами товарного знака достигнута договоренность о том, что со временем они будут перебрендированы в «36,6» или «Горздрав».

Руководитель МРФК Аркадий Зятковский отказался от комментариев.

Бренд A.v.e появился на московском рынке в 2011 году. Аптеки с таким названием развивала одноименная A.v.e Group Ивана Сагенелидзе и Владимира Кинцурашвиили. Уже в 2012 году A.v.e объединилась с московской сетью «Горздрав», принадлежавшей Игорю Жибаровскому и Темуру Шакая. В результате сделки объединенная компания стала управлять 260 аптеками в московском регионе под вывесками A.v.e, «120/80», «Стар и млад», «Горздрав». В ноябре 2013 года A.v.e и «36,6» объявили о слиянии, объединенной компанией стали управлять Кинцурашвили, Саганелидзе, Шакая и Жибаровский. В ноябре 2015 года стало известно о присоединении к ней сети «А5». В 2017-2018 годах сначала Шакая и Жиаровский, затем Саганелдизе и Кинцурашвили покинули компанию.

Новые акционеры «36,6» — группа «Регион». Ее представители заняли по крайней мере два места в совете директоров, состоящем из семи членов.

vademec