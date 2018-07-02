Жириновский призвал национализировать аптечные сети

Так лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался во время парламентских слушаний в Госдуме под названием «Правоприменительная практика внедрения федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Проблемы и перспективы».

Парламентарий предложил радикально поступать с точками, где отпускают контрафактные препараты. «Нужно принимать периодически и радикальные меры. Надо закрывать аптеки, где продают фальшивые лекарства, иначе мы не остановим продажу этих лекарств. Маркировка маркировкой, но и без нее есть лекарства подешевле, и какие-то постоянные покупатели могут обойтись без маркировки. Нужно ужесточить наказание. Главное, что все мы от этого зависим, все приобретаем лекарства», – цитирует Жириновского агентство «Москва».

Руководитель ЛДПР напомнил об инициативе партии о запрете рекламы лекарств на телевидении, которую депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы в январе 2018 года. Авторы изменений в закон считают, что России нужно пойти путем Евросоюза и США, где законодательство в этой сфере ужесточили, так как «более 60 тысяч россиян ежегодно умирают из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки», – цитата из пояснительной записки. В июне Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить законопроект.

Источник: Агентство «Москва»

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