В Philips «Здравоохранение» в России назначен новый коммерческий директор

В компании Philips в России с 1 июля 2018 года произошли кадровые перестановки. На должность коммерческого директора направления «здравоохранение» назначили Николая Сивака. Дмитрий Лисогор, ранее занимавший эту позицию, займется цифровой медициной, медицинским мониторингом и аналитикой.

Николай Сивак пришел в Philips в октябре 2013 года на позицию главы регионального подразделения «здравоохранение» в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Во время его руководства рыночная доля компании в Восточном регионе выросла с 3,3% в 2013 году до 20% в 2015 году. В течение последних трех лет Сивак возглавлял кластер медицинского бизнеса Philips в России и СНГ. В новой должности он будет отвечать за вывод на рынок передовых медицинских решений Philips и развитие лизинга медицинского оборудования, как для государственного, так и для частного секторов здравоохранения.

Дмитрий Лисогор начал работу в компании в июне 2014 года в качестве коммерческого директора подразделения «здравоохранение» в России и СНГ. Теперь в круг его обязанностей войдут разработка и внедрение стратегии расширения портфолио продуктов Philips и представленности компании на рынке цифровой медицины в России и странах СНГ, в частности, решений для цифровой патоморфологии и телемедицины.

Объем продаж решений компании для здоровья и здравоохранения в 2017 году составил 17,8 млрд евро.

В январе 2018 года стало известно о том, что Philips собирается запустить в России собственный телемедицинский сервис «совместно с локальным партнером». В США Philips работает по подобному проекту с провайдером телемедицинских услуг American Well.

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