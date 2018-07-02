«Нацимбио» поставит вакцины от гриппа на 3,8 млрд рублей

«Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио», входит в ГК «Ростех») поставит в федеральные медучреждения и регионы вакцины от гриппа на 2017-2018 эпидемиологический сезон на 3,75 млрд рублей. Две закупки у единственного поставщика на 31 млн доз вакцины проведены Минздравом.

При этом 9,3 млн вакцин на 1,748 млрд рублей предназначены детям, еще 21,8 млн вакцин на 1,997 млрд – взрослому населению. По условиям контракта, компания должна передать вакцины Минздраву до 31 августа 2018 года. Большинство доз направят для распределения в региональные министерства здравоохранения и федеральные медицинские центры.

В апреле 2018 года «Нацимбио» вновь получила статус единственного поставщика вакцин для Национального календаря прививок на 2018-2019 годы. В 2017 году, по подсчетам Vademecum, Минздрав поставил 57,5 млн доз вакцин «Совигрипп» на 4,8 млрд рублей. «Совигрипп» производится на площадках НПО «Микроген», «Форт» (входят в холдинг «Нацимбио») и ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

Роспотребнадзор планирует в текущем эпидсезоне обеспечить не менее 45% населения прививками против гриппа.

Источник: zakupki.gov.ru

vademec