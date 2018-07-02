Мурашко: Государство из-за повторной продажи лекарств несет колоссальные убытки

Введение маркировки лекарственных препаратов в России позволило выявить правонарушения на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в ходе правительственных слушаний в Госдуме.

«Вот примеры — организации, которые уже выявлены на сегодняшний день по поставкам фактически ранее украденных препаратов, и эта сумма составила только на двух препаратах более 500 миллионов рублей, поэтому значимость этого (маркировки) трудно переоценить», — цитирует слова Мурашко РИА Новости.

Он добавил, что введение маркировки привело к созданию реестра лицензий медицинско-фармацевтических организаций, где каждая организация имеет свой цифровой адрес.

Росздравнадзор предлагает ввести ответственность за повторную продажу лекарств, сообщает ТАСС.

«Нужно вносить обязательную ответственность за продажу ранее проданного лекарства. Доказывать, что оно было фальсифицированным, недоброкачественным — бессмысленный процесс. Раз оно уже было продано, оно фактически уже продаваться не может», — сказал он.

gmpnews