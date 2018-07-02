ФРП одобрил заявки на проекты по маркировке лекарств на 310 млн рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил 7 заявок на сумму 310 млн рублей на проекты по внедрению системы маркировки лекарств, заявил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин в ходе парламентских слушаний в Госдуме. Всего в фонд по этому направлению поступило 27 заявок на сумму 905 млн рублей.

«Фонд развития промышленности поступило 27 заявок на сумму 905 млн рублей, из них одобрено 7 проектов на сумму 310 млн рублей. Все остальные готовятся к одобрению, находятся на этапе экспертиз», — сказал Алексей Алехин.

Он добавил, что «на этот год предусмотрено общее финансирование в размере 1,5 млрд рублей».

rns.online