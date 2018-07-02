НПК «Валента Фарм» получил заключение GMP Минпромторга России

Компания «Валента Фарм» получила заключение Министерства промышленности и торговли РФ о соответствии стандартам и требованиям надлежащей производственной практики (GMP) для нового научно-производственного комплекса «Валента» (НПК).

Выданное Заключение свидетельствует, что предприятие производит лекарственные препараты, отвечающие высочайшим международным стандартам качества и безопасности.

Анна Арутюнова, директор по качеству АО «Валента Фарм»:

«Получение заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP) – это официальное, очень важное признание и высокая оценка нашей деятельности. Наличие эффективной фармацевтической системы качества НПК «Валента» является ключевой стратегической целью нашей компании. Политикой АО «Валента Фарм» предусмотрено непрерывное улучшение в области качества, как путь к доверию потребителей и повышению устойчивости компании. Наш девиз – «Качество без компромиссов», ведь инвестируя в высокотехнологичное и ультрасовременное производство, мы не просто производим качественные лекарственные препараты и вносим значимый вклад в развитие российской фармацевтической отрасли, а в первую очередь повышаем уровень жизни и здоровья людей».

НПК компании «Валента Фарм» является одним из крупнейших высокотехнологичных фармацевтических производств в Восточной Европе, общая площадь которого 19 тыс. м2. Планируемая мощность производства составляет 2 млрд таблеток и капсул и 30 млн ампул в год.

На мощностях НПК размещены: крупный научно-исследовательский центр, лаборатория контроля качества, высокофункциональный складской комплекс, многочисленные офисные помещения, а также три производственных цеха, где будет осуществляться выпуск твердых лекарственных форм (таблеток, капсул) и инъекционных препаратов (ампул). НПК «Валента» оснащен самым современным оборудованием производства Австрии, Германии, Швейцарии.

АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. «Валента Фарм» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.

gmpnews