«АстраЗенека» возобновляет продажи препарата «Нексиум» в России

Биофармацевтическая компания «АстраЗенека» сообщает о том, что получила регистрацию в России новых предельных отпускных цен производителя на таблетированные формы препарата «Нексиум» (эзомепразол), входящие в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало новую предельную отпускную цену на внутривенную лекарственную форму «Нексиум» — (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения).

«Для «АстраЗенека» безусловным приоритетом в любой ситуации являются интересы пациентов. Мы разделяем озабоченность государства вопросами ценообразования на социально значимые лекарства и со своей стороны открыты к диалогу. В случае с «Нексиум» нашей первоочередной задачей являлось возобновление доступа к препарату для пациентов в кратчайшие сроки. Разрешение данной критической ситуации потребовало оперативного внесения изменений в текущую бизнес-модель компании, что стоило немалых усилий», — прокомментировала Ирина Панарина, генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия.

«Мы стремимся сделать инновационные препараты более доступными для российских пациентов и уже на протяжении многих лет инвестируем в углубление локализации, трансфер инновационных технологий и НИОКР, следуя стратегии развития отрасли «Фарма – 2020». Вместе с тем, мы рассчитываем на поддержку инвесторов со стороны государства. Крайне важно обеспечивать сбалансированную регуляторную политику, особенно в вопросах ценообразования, чтобы инвесторы могли продолжать работу на рынке и вносить вклад в развитие инновационной фармацевтической отрасли на благо российских пациентов» – говорит Ирина Панарина.

«АстраЗенека» имеет продолжительную историю успешной деятельности в России — с 1993 года. Компания является одним из крупнейших инвесторов на российском фармацевтическом рынке. В 2015 году был открыт построенный «с нуля» завод «АстраЗенека» в Калужской области. Общий объем инвестиций в его строительство превысил $224 млн. Локализовать производство полного цикла — стратегическое решение компании, принятое для того, чтобы обеспечить трансфер технологий в Россию и улучшить доступ пациентов к инновационным препаратам.

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

gmpnews