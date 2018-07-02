Союзфарма: Замещение должности провизора заведующей аптечной организации не разрешено

Появление информации об официальном разрешении заведующим аптечными организациями работать за “первым столом” связано с выходом Приказа МинтрудаРоссии от 09.04.2018 N 214н «О внесении изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н», вступающего в силу 01.07.2018.

Поскольку данный вопрос является очень актуальным для огромного количества аптечных организаций, Юридическая служба Ассоциации аптечных учреждений “СоюзФарма” попыталась проанализировать, имеет ли такое утверждение какие — либо правовые основания. Итак, Приказом Минтруда №214н в раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный Приказом Минздравсоцразвития №541н, внесены следующие изменения:

исключены квалификационные характеристики должностей «Директор (заведующий) фармацевтической организации» и «Заведующий аптечным складом»;

исключена квалификационная характеристика должности «Провизор».

Никакой иной информации рассматриваемый Приказ Минтруда №214н не содержит. Эта мера носит скорее технический характер, т.к. после принятия профессиональных стандартов «Провизор» и «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», дублирование квалификационных характеристик в Справочнике должностей теряет смысл.

Приказ Минздравсоцразвития №541н содержал набор квалификационных характеристик для должностей «провизор» и «заведующей фармацевтической организацией» с учетом должностных обязанностей, объема знаний и требований к образованию. Приказ не запрещал также совмещение должностей в случае нехватки кадров, производственной необходимости и т.п. Хотелось бы напомнить, что это право работодателю дано Трудовым кодексом – нормативным актом более высокого порядка.

Однако практика применения норм Росздравнадзором и его территориальными органами оказалась иной. Чиновники, проводя проверки аптечных организаций, не принимали во внимание, что навыки работы за “первым столом” приобретаются в равной степени всеми учащимися фармацевтических факультетов в рамках получения специальности «Фармация». Дополнительное же профессиональное образование позволяет, помимо общих функций по розничной торговле лекарственными препаратами, осуществлять, к примеру, руководство аптечной организацией (сертификат по УЭФ, должность заведующей), заниматься изготовлением ЛП (сертификат по «Фармацевтической технологии», должность провизор-технолог). Следовательно, претензии к аптекам со стороны проверяющих были безосновательны. Однако изменить ситуацию в пользу аптек фармацевтическому сообществу не удалось.

Какие последствия могут иметь утвержденные Приказом Минтруда №241н изменения?

В связи с реорганизацией системы фармацевтического образования, с 2016 года выпускники ВУЗов сразу после получения диплома о высшем образовании проходят первичную аккредитацию и с этим набором знаний и документов об образовании могут работать за “первым столом”. Дальнейшее их профессиональное образование для работы «первостольником», согласно профессиональному стандарту «Провизор», утв. Приказом Минтруда России от 09.03.2016 N 91н, не предусматривает получения дополнительного профессионального образования по направлениям «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», «Фармацевтическая технология». Однако основная масса работающих на сегодня специалистов фармотрасли имеют указанные действующие сертификаты. С исключением квалификационных характеристик должности «Провизор» из Приказа Минздравсоцразвития №541н исчезло правовое основание для сотрудников, имеющих дополнительное образование по направлениям «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» и «Фармацевтическая технология», работать за “первым столом”. К слову сказать, профстандарт «Провизор» не говорит и о том, что заведующая с сертификатом УЭФ может выполнять функции «первостольника», поскольку сертификаты по дополнительному профессиональному образованию вообще не предусмотрены данным профстандартом.

Тогда, может быть, профессиональный стандарт «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», утв. Приказом Минтруда России от 22.05.2017 N 428н, окажется тем документом, который позволит, не нарушая закон, осуществлять заведующим аптечными организациями реализацию товаров аптечного ассортимента? К сожалению, перечень трудовых функций руководителя согласно данному профстандарту содержит лишь планирование, организацию и управление процессами в фармацевтической организации. Следовательно, возможность реализации товара населению непосредственно руководителем аптеки нормативно, по-прежнему, не закреплена.

На взгляд Юридической службы Ассоциации “СоюзФарма” Минтруд своим Приказом №241н не разрешил ситуацию замещения должности провизора заведующей аптечной организации.

gmpnews