Участники хакасского дела о закупках оставлены под арестом

Верховный суд Хакасии избрал меру пресечения последним обвиняемым в деле о мошенничестве при организации закупок лекарственных средств для крупнейших больницах региона. Коррупционная схема принесла участникам организованной преступной группы суммарно более 195 млн рублей.

Экс-сотрудник Межведомственного центра организации закупок Сергей Пушной (зять руководителя организации Игоря Арокина) проведет в СИЗО еще три месяца. Чиновник, по данным следствия, руководил подготовкой аукционных документов, рассматривал заявки и подводил итоги торгов. Та же участь ожидает и одного из поставщиков, обвиняемого в участии в картельном сговоре и даче взяток, – директора ООО «Аквадез» Евгения Рукосуева.

Ранее суд продлили арест еще одной участнице группы – секретарю экс-руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова Екатерине Ковалевой. Она уже находится под стражей полтора года, этот срок продлен на три месяца. Из обвинения следует, что Ковалева «договаривалась о встрече с участниками», а также обеспечивала «хранение денежных средств, полученных в качестве взяток».

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»