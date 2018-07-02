AstraZeneca снизила цены на «Нексиум» в восемь раз и смогла возобновить его продажи

AstraZeneca получила регистрацию новых предельных отпускных цен производителя на таблетированные формы препарата «Нексиум» (эзомепразол), входящие в перечень ЖНВЛП. Об этом сообщила компания.

В конце декабря 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила об отмене регистрации цен на «Нексиум». ФАС исследовала цены на лекарственные препараты «Нексиум» во всех формах выпуска и обнаружила, что зарегистрированные цены на них в России выше цен в 13 референтных странах в 7-12 раз. Например, зарегистрированная цена на упаковку 40 мг № 14 в России составляет 1510 руб., а в Хорватии — 179,12 руб.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств новая цена зарегистрированная в России составила 186,49 руб.

«Стоит отметить, что по МНН Эзомепразол зарегистрировано пять дженериков, причем два российского производства, цены на которые были зарегистрированы в сравнении с завышенными ценами на референтный лекарственный препарат «Нексиум», –комментировал тогда начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Согласно Госреестру цены на дженерики пока не снижены. Получается, что на сегодняшний день цены на дженерики в 5-6 раз выше оригинала.

Это не первый успех ФАС в переговорах с фармкомпаниями по поводу высоких цен на лекарства. На снижение стоимость препаратов пошла не только AstraZeneca, но и другие – Novartis, Roche, Celgene, Astellas и т.д. Правда, в случае с другими фармпроизводителям до отмены регистрации цены дело не доходило.

Критика властями фармкомпаний за высокие цены на препараты есть не только в России. Об этом во время своей предвыборной кампании говорил Дональд Трамп. Он продолжает поднимать тему и сейчас. Например, в конце мая 2018 г. он заявил, что фармацевтические компании собираются сделать добровольное, массовое снижение цен через две недели. Однако издание The Washington Post выяснило, что этого так и не произошло. Как пояснил секретарь Службы здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, фармацевтические компании хотят добиться существенного снижения цен на лекарства, но сталкиваются с препятствиями.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»