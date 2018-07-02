Владимир Жириновский предложил национализировать фармацевтическую промышленность

Производство лекарств должно быть целиком сосредоточено в руках государства. Об этом заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний, посвященных внедрению маркировки лекарств.

По его мнению, одновременно с внедрением проекта по маркировке, следует ужесточить ответственность аптек за продажу недоброкачественных лекарств, а также «провести полную национализацию фармпредприятий и аптечных сетей».

Кроме того депутат предложил перевести все препараты в разряд рецептурных и полностью запретить их рекламу.

Как подчеркнул Владимир Жириновский, «маркировка нужна», но аналогичный проект с алкоголем получился не без изъянов, а потому в случае с лекарствами важно «закрыть все лазейки перед бракоделами».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»