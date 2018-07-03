Какие рецептурные препараты будут бестселлерами до 2024 года

EvaluatePharma опубликовала прогноз до 2024 г., где, в том числе, называется пятерка возможных лидеров рецептурных препаратов по продажам, сообщает Biospace.

Согласно оценке EvaluatePharma, объем мирового фармацевтического рынка в 2024 г. будет 1,2 трлн долларов. Как ожидается, орфанные препараты останутся одной из самых быстрорастущих областей глобального фармацевтического рынка.

Прогноз ТОП 5 лидеров по продажам

1. Humira – Abbvie

Препарат уже сейчас самый продаваемый и, вероятно, он удержит это место в ближайшие шесть лет. В первом квартале 2018 г. его продажи выросли на 14,4% по всему миру, включая рост на 11,4% в Соединенных Штатах. Этот рост означает, что выручка от Humira составила 4,71 млрд долл. за квартал. В 2017 г. объем продажи был 18,43 мрлд, что составляет около двух третей доходов AbbVie. Эксперты полагают, что к 2024 г. доходы от реализации Humira снизятся до 15,2 млрд. из-за выхода на рынок биосимиляров. Впрочем в США они появятся не раньше 2023 г., поэтому у AbbVie достаточно времени, чтобы заработать миллиарды.

2. Keytruda – Merck

EvaluatePharma прогнозирует, что Keytruda принесет 12,7 млрд долл. США в 2024 г. по сравнению с 3,8 млрд в 2017 г. Одной из причин роста является стремление Merck (MSD за пределами США и Канады) получить одобрение регулирующих органов для расширения показаний Keytruda. Препарат находится на поздних стадиях испытаний для нескольких типов рака, включая рак молочной железы, рак мочевого пузыря, рак почек и мелкоклеточный рак легкого.

3. Revlimid – Celgene

Revlimid принес компании около 8 млрд долл. в 2017 г. EvaluatePharma полагает, что в 2024 г. размер выручки вырастет до 11,9 млрд долл.

4. Opdivo – Bristol-Myers Squibb

Это ключевой соперник Keytruda. Ожидается к 2024 г. продажи Opdivo удвоятся. В прошлом году выручка от реализации препарата составила около 5,7 млрд. Через шесть лет EvaluatePharma прогнозирует годовой доход в размере 11,2 млрд.

5. Eliquis – Bristol-Myers Squibb

Прогноз продаж этого препарата – 10,5 млрд в 2024 г.

В EvaluatePharma отмечают, что прогнозы – это только прогнозы. Может многое произойти, что изменит ситуацию.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»