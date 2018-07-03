В Ульяновске зарплаты врачам повышали за счет экономии на лекарствах

В Ульяновской областной клинической больнице повысили зарплаты в рамках выполнения майских указов президента за счет экономии на лекарствах. Об этом депутат Госдумы Алексей Куринный (на фото) рассказал министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой во время расширенного заседания Комитета ГД по охране здоровья, которое прошло 2 июля.

Министр поручила Росздравнадзору и фонду ОМС разобраться, куда на самом деле делись деньги и почему больница почти три месяца работает практически без медикаментов.

«В ближайшее время в регион для выяснения причин должна прибыть комиссия Минздрава РФ», – написал в своем блоге Алексей Куринный.

При этом депутат добавил, что в свете последних событий – возбуждения уголовного дела по поводу хищения бюджетных средств при организации закупок лекарственных средств в Ульяновской области – становится понятно, что «одна из причин – тотальная коррупция».

Добавим, что, несмотря на готовность одного из фигурантов вышеназванного уголовного дела – депутата областного Заксобрания Алексея Тихонова заплатить залог в размере 10,5 млн рублей (именно такая сумма ущерба фигурирует в материалах следствия) в обмен на свободу, 2 июля Басманный районный суд Москвы оставил народного избранника под стражей до 27 августа.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»