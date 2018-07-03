СП: необходимо внести изменения в правила регистрации цен на лекарства и в методику их экономического анализа

В рамках реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения проделана огромная работа, однако остаются проблемы, которые еще предстоит решить. Об этом заявил аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень (на фото) сегодня, 3 июля, в рамках проходящего в ГД «правительственного часа», посвященного теме лекарственного обеспечения граждан России. В частности, речь идет о сроках принятия Минздравом России необходимой нормативной базы. По его словам, данную работу необходимо было завершить до конца 2015 года, но, по информации СП, часть актов еще проходит публичные обсуждения.

Михаил Мень также отметил, что не утвержден порядок приостановления обращения лекарственных препаратов при получении информации о нежелательных результатах, не указанных в инструкции. Этот документ готов, но «никак не пройдет регистрацию в Минюсте». «В результате производители уходят от обязанности по своевременному внесению изменений в инструкции и создают риски неблагоприятных реакций при приеме [лекарства], о которых врачи не знают», — подчеркнул Михаил Мень и заявил, что затягивание этого вопроса ставит под угрозу жизнь и здоровье наших граждан.

Он также отметил, что при проверке формирования производителями предельных отпускных цен на лекарства выявлены факты, требующие внесения изменений в правила регистрации цен и в методику их экономического анализа. Так, цена на лекарственные препараты сейчас может быть перерегистрирована, и в большинстве случаев перерегистрация проводится при необходимости увеличения цены, а при понижении цены перерегистрация проводится «неохотно».

Он сообщил, что в отношении препаратов иностранного производства также не установлена обязанность перерегистрации цены.

«Считаем необходимым обратить внимание Правительства РФ на необходимость скорейшего принятия соответствующего закона, а также подзаконных актов, так как затягивание этого вопроса влечет дополнительные расходы бюджетных средств всех уровней и, конечно, средств наших граждан», — сказал Михаил Мень.

Фото: rg.ru

«Фармацевтический вестник»