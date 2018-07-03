Pfizer повышает цены на лекарства второй раз за год

Президент Трамп может думать, что ведущие фармпроизводители готовы «прогнуться» под политику снижения цен на лекарства, но в компании Pfizer, например, действуют совсем по-другому, пишет FiercePharma со ссылкой на Financial Times.

По сообщению Financial Times, с 1 июля с.г. фармгигант повысил цены на 100 препаратов, включая один из бестселлеров. Это второй раунд повышения компанией цен в текущем году.

Среди препаратов с самой высокой ценой – Viagra, недавно ставшая дженериком. Цена на препарат уже повышалась в январе и выросла еще в июле – суммарно почти на 20%.

Pfizer – далеко не единственный фармпроизводитель, повышающий цены в этом году. Некоторые компании уже попали под шквал критики в связи с этим, включая AbbVie, которая продолжает повышать цену на Humira – препарат, который уже и без того приносит максимальную выручку с продаж в мировом масштабе.

В компании Pfizer провели второй раунд повышения цен примерно через месяц после того, как президент Трамп заявил, что многие фармпроизводители начнут планировать существенное снижение цен на лекарства через 2 недели. Пока компаниями не было сделано никаких заявлений по этому поводу.

Тем временем инвесторы задаются вопросом, не подменяет ли Pfizer успехи в сфере НИР повышением цен. По их мнению, постоянное повышение цен не является устойчивой моделью бизнеса.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»