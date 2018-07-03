Недостатки в организации госзакупок ведут к проблемам с лекарствами в регионах

Минздрав разработает единые требования для региональных информационных систем, что позволит регионам уже с 2019 года перейти на единый формат обмена информацией о лекарствах. Как заявила 3 июля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на «правительственном часе» в Госдуме, часто проблема с лекарственным обеспечением в регионах носит организационный характер и связана с недостатками в логистике и управлении товарными запасами со стороны региональных органов здравоохранения.

«Как правило, это сопряжено с несовершенством региональных информационных систем по лекарственному обеспечению, не обеспечивающих взаимодействия всех участников системы, а также сопровождению рецепта от… его выписки до получения лекарства пациентом», — сказала министр.

Она пояснила, что Минздраву России в мае 2018 года были «переданы полномочия по разработке единых требований к региональным информационным медицинским системам, в том числе в части льготного лекарственного обеспечения».

«Утверждение этих требований позволит в следующем году всем регионам перейти на единый формат обмена информацией, визуализировать распределение закупаемых препаратов в сети медицинских организаций и аптек, и персонализировать доведение необходимого лекарства до каждого пациента», сказала министр.

Помимо этого, Вероника Скворцова отметила, что количество недоброкачественных лекарственных препаратов снизилось в России почти в два раза с 2013 года.

«Объем проводимых экспертиз качества лекарственных средств увеличился с 2013 года более чем в два раза. При этом количество недоброкачественных препаратов снизилось практически в два раза»,- сказала Скворцова.

Министр подчеркнула, что введение с 2016 года выборочного контроля качества лекарственных средств создало условия для получения объективной информации о препаратах, поступающих в обращение.

gmpnews