Экс-министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин переходит на работу в АФК «Система»

Советник ректора Казанского федерального университета (КФУ), а в недавнем прошлом министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин переходит на работу в АФК «Система». Об этом сообщил студенческий телеканал КФУ Univer TV.

В сюжете говорится, что Вафин перейдет в «медицинский кластер» компании АФК «Система». Сам он рассказал, что сотрудничество с университетом будет продолжено, и в будущем «будет сделано много совместных проектов».



В АФК «Система» и в принадлежащей ей ГК «Медси», у представителей которых Vademecum попытался уточнить информацию, отказались от комментариев, не опровергнув при этом озвученное в сюжете. C Вафиным оперативно связаться не удалось.

Ранее стало известно, что из ГК «Медси» уходит один из ключевых управленцев – глава бизнес-единицы «Отрадное», включающей многопрофильный стационар и ряд поликлиник в Москве и Московской области, академик Константин Лядов.

Выпускник КазГМУ Адель Вафин начал свою карьеру в бизнесе – с 2001 по 2007 годы был региональным управляющим компании «Дрегер Медицинская Техника». Затем стал председателем Постоянной комиссии по социально-экономическому развитию и муниципальной собственности Казанской городской думы.

Последние пять лет Адель Вафин возглавлял Минздрав Татарстана, а на работу в КФУ Вафин перешел в феврале 2018 года после скандальной отставки. Его заместителя Елену Шишмареву отправили под домашний арест, так как республиканский СК заподозрил ее в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Буквально через несколько дней Шишмарева покончила с собой.

В мае 2018 года местные СМИ сообщили, что начальник Антикоррупционного управления при президенте республики Марс Бадрутдинов обвинил Аделя Вафина в создании конфликта интересов, когда тот работал в ведомстве и параллельно руководил кафедрой менеджмента здравоохранения в Казанском медуниверситете.

Источник: UNIVER TV

vademec