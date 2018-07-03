В «36,6» выбрали нового председателя совета директоров

Новый совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» избрал своим председателем Оксану Тарасову, генерального директора «А.Д.Е. Фарма».

Тарасова сообщила Vademecum, что не имеет отношения к акционерам «36,6», занимает административную должность в сети, а председателем совета директоров избрана благодаря большому опыту аналогичной работы.

В материалах к годовому собранию акционеров Оксана Тарасова указана как заместитель генерального директора малоизвестного на фармрынке ООО «Валексфарм», которое, согласно размещенной в открытом доступе информации, занимается «научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук».

Сама Тарасова заявила Vademecum, что к компании «Валексфарм» отношения не имеет и работает только в «А.Д.Е. Фарма».

По данным СПАРК, компанией «Валексфарм» владеет офшор Marco Polo Pharmaceuticals, медицинский директор которого – Александр Бахуташвили – возглавляет «Валексфарм». У того же Бахуташвили – 30% в «А.Д.Е. Фарма», еще 30% – у Даниеля Гоззи, 40% – у Елены Нестеренко.

Бахуташвили в 2006–2008 годах возглавлял «Биннофарм» – фармпредприятие, на 74% принадлежащее АФК «Система». Сейчас «Биннофарм» не имеет отношения к «Валексфарму», ответили на запрос Vademecum в пресс-службе АФК.

Собрание акционеров «36,6» 21 июня утвердило новый состав совета директоров. В него вошел Алексей Аболяев, гендиректор одной из структур группы «Регион» – ООО «Регион Портфельные инвестиции». Он представляет интересы «Региона», нового акционера «Аптечной сети 36,6».

От «Региона» в совете также Павел Шадрин, замгендиректора ООО «Долгосрочные инвестиции», которым через кипрскую WHPA Ltd владеет основной собственник «Региона» Сергей Судариков.

Совет пополнился также новым гендиректором «36,6» Владимиром Кирилкиным и доцентом кафедры хирургии Московского медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олегом Фатуевым. Из старого состава в новый совет директоров перешли представитель Walgreens Boots Alliance Сергей Щербинин и близкий к структурам МКБ Михаил Кирилкин.

Источник: Центр раскрытия корпоративной информации

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