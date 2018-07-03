Pfizer второй раз за год повысила цены на лекарства в США

Россияне стали покупать медикаменты в необходимых им объемах, не обращая внимания на стоимость, следует из проведенного в июне 2018 года исследования ИЦ «Ромир».

Несколько лет до этого ИЦ «Ромир» фиксировал снижение расходов на покупку лекарств, что было связано прежде всего с их подорожанием.

Исследование показало, что 49% населения России не экономит на лекарствах. В 2015 году эта доля составляла 34%, в 2017 году – 35%. С учетом того, что стоимость медикаментов не снижалась, аналитики «Ромира» делают вывод о повышении благосостояния россиян.

Все те же 17% россиян, как и в 2015 году, в целях экономии пытаются заменить дорогие импортные лекарства на доступные отечественные аналоги. В 2017 году эта доля составляла 18%.

При этом снизилось число респондентов, покупающих лекарств больше, чем обычно. В 2017 году таких было 11%, в 2018-м – 4%. Снизилось также и число респондентов, покупающих лекарств в меньшем объеме, нежели ранее: в 2015 году таких респондентов оказалось 36%, в 2017-м – 32%, в 2018-м – 30%.

«Ромир» опросил 1,8 тысячи россиян старше 18 лет.

Опрос ИЦ «Ромир» в 2017 году показал, что на медицинских услугах экономят 16% россиян, что на 10 п.п. больше, чем годом ранее.

Источник: Ромир

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