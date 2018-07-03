Михаил Мень назвал проблемы лекарственного рынка, которые необходимо решить

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень в рамках прошедшего в ГД «правительственного часа», посвященного теме лекарственного обеспечения граждан России, заявил, что в рамках реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения проделана огромная работа, однако остаются проблемы, которые еще предстоит решить.

В частности, речь идет о сроках реализации Стратегии в части принятия Минздравом России необходимой нормативной базы. Данную работу необходимо было завершить до конца 2015 года, но, по информации СП, часть актов еще проходят публичные обсуждения.

Михаил Мень также отметил, что не утвержден порядок приостановления обращения лекарственных препаратов при получении информации о нежелательных результатах, не указанных в инструкции. Этот документ готов, но «никак не пройдет регистрацию в Минюсте».

«В результате производители уходят от обязанности по своевременному внесению изменений в инструкции и создают риски неблагоприятных реакций при приеме [лекарства], о которых врачи не знают», — подчеркнул Михаил Мень и заявил, что затягивание этого вопроса ставит под угрозу жизнь и здоровье наших граждан.

Он также отметил, что при проверке формирования производителями предельных отпускных цен на лекарства выявлены факты, требующие внесения изменений в правила регистрации цен и в методику их экономического анализа. Так, цена на лекарственные препараты сейчас может быть перерегистрирована, и в большинстве случаев перерегистрация проводится при необходимости увеличения цены, а при понижении цены перерегистрация проходится «неохотно».

«Фиксируются случаи, когда цена на лекарственный препарат отечественного производства становится выше цены иностранного аналога», — заявил Михаил Мень.

Он сообщил, что в отношении препаратов иностранного производства также не установлена обязанность перерегистрации цены.

«Считаем необходимым обратить внимание Правительства РФ на необходимость скорейшего принятия соответствующего закона, а также подзаконных актов, так как затягивание этого вопроса влечет дополнительные расходы бюджетных средств всех уровней и, конечно, средств наших граждан», — сказал Михаил Мень.

В свою очередь, Вероника Скворцова сказала, что главным инструментом удержания стабильных цен в розничной продаже является механизм создания перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Благодаря тому, что мы держим под контролем цены и мониторим ситуацию, в прошлом году по результатам года цены снизились на такие лекарства на 1,4% во всех стоимостных категориях», — сообщила Министр. «В то же время, препараты, не входящие в этот список, показали повышение цены более чем на 9%», — уточнила она.

«Это рынок, и суть нашей работы заключается в том, что минимум раз в год, а при необходимости чаще, пересматривается перечень жизненно важных препаратов, и туда по абсолютно понятным критериям входят те препараты, на которые мы должны гарантировать стабильную цену», — резюмировала Вероника Скворцова.

ИСТОЧНИК: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ

gmpnews