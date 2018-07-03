В России самый высокий в мире показатель физической доступности лекарств

В России на одну аптеку приходится 1 200 человек, что является самой высоким в мире показателем физической доступности лекарств, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

«Доступность физическая у нас самая высокая в мире. На одну аптеку — 1 200 человек. К примеру, в Европе — от 3,7 до 4,5 тысяч на одну аптеку (это Франция, Германия), в Америке — 5,5-5,7 тысяч. Это касается доступности любых лекарств».

Помимо этого, министр здравоохранения обратила внимание, что за прошедший год рост цен на лекарства из списка жизненно-необходимых и важнейших (ЖНВЛП) в госпитальном сегменте составил 0,6 процентов, в амбулаторном сегменте — около 1 процента.

«Цены государственного сегмента мы держим стабильными», — сказала глава ведомства.

В то же время цены на препараты, не входящие в список ЖНВЛП, за указанный период увеличились на 9 процентов.

Цены на все лекарственные препараты для медицинского применения, указанные в перечне ЖНВЛП, регулируются государством с 2010 года. В этом году список был расширен более чем на 60 позиций.

gmpnews