В Совете Федерации подготовлен законопроект о закупках орфанных препаратов

Сенаторы разработали и направили в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, речь в котором идет о лечении редких (орфанных) заболеваний. Об этом сообщил председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

«Организация обеспечения граждан дорогостоящими лекарствами и специализированными продуктами питания для лечения этих заболеваний сейчас отнесена к полномочиям регионов, однако большая часть субъектов Федерации не может в полной мере исполнить свои обязательства по финансированию закупок в связи с их высокой стоимостью», — пояснил глава профильного Комитета СФ.

Парламентарий считает, что закупка лекарств для пациентов с такими диагнозами должна вестись Министерством здравоохранения РФ централизованно, по аналогии с тем, как это делается для программы «7 нозологий»: практика работы с дорогостоящими лекарствами доказала эффективность закупки лекарств на федеральном уровне.

«В этом случае процедуры упрощаются, используются более дешевые схемы приобретения, что позволяет более эффективно расходовать бюджетные средства и снижает риски неполучения гражданином необходимых лекарств в нужный срок», — пояснил сенатор.

Законодатель также отметил, что тема обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями лекарствами одна из наиболее остро обозначенных в регионах, связанная с высокой затратностью. «Её поднимают все делегации из субъектов Федерации, приезжающие в верхнюю палату парламента, об этом мы слышим и во время наших поездок в субъекты».

По словам Валерия Рязанского, авторы законопроекта осознают, что для федерального бюджета это будет дополнительной нагрузкой, но и, в то же время, способом помочь регионам. Кроме того, централизованные закупки через Министерство здравоохранения Российской Федерации позволят снизить цены на необходимые пациентам препараты приблизительно на 20–30 проц.

«Сегодня в стране 2130 граждан, страдающих такого рода заболеваниями, из них – 1583 ребенка. Стоимость лечения их всех составляет 10 миллиардов рублей ежегодно. В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», расширив программу «7 нозологий» еще пятью наиболее затратными заболеваниями», — заключил глава Комитета СФ.

gmpnews