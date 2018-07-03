ФАС поясняет, как формировать отпускные цены на препараты из Перечня ЖНВЛП

ФАС России изложила позицию по вопросу формирования отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП.

В частности, сообщается, что в случае если препарат, впервые включенный в Перечень ЖНВЛП в 2018 году, был приобретен организациями оптовой или розничной торговли до его включения в данный перечень (до 1 января 2018 года) по цене, превышающей зарегистрированную предельную отпускную цену производителя, то при реализации этого препарата необходимо произвести переоценку.

Реализация лекарств организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями и медицинскими организациями осуществляется при наличии протокола согласования цен поставки препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, за исключением препаратов, которые не были включены в такой перечень на момент их приобретения указанными организациями.

Организации оптовой или розничной торговли, закупившие препарат до включения его в Перечень ЖНВЛП в 2018 году, составляют протокол согласования цен при реализации препарата.

В случае если указанный лекарственный препарат приобретен организацией оптовой или розничной торговли у фармпроизводителя, в графе «Фактическая отпускная цена, установленная производителем, без НДС (рублей)» протокола согласования цен указывается фактическая отпускная цена производителя, не превышающая зарегистрированную предельную отпускную цену производителя, а в графе «Зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная производителем (рублей)» указывается зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на этот препарат.

В случае если указанный препарат приобретен организацией оптовой или розничной торговли у другой организации оптовой торговли, в графе «Фактическая отпускная цена, установленная производителем, без НДС (рублей)» указывается цена приобретения препарата этой организацией, не превышающая зарегистрированную предельную отпускную цену производителя.

По мнению ФАС России, формирование отпускной цены на лекарственный препарат организацией оптовой или розничной торговли лекарственными препаратами в данном случае должно осуществляться исходя из цены, указанной в графе «Фактическая отпускная цена, установленная производителем, без НДС (рублей)», с соблюдением норм, предусмотренных частью 2 статьи 63 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Если препарат, включенный в Перечень ЖНВЛП, был реализован производителем до внесения изменений в Реестр цен, в части снижения предельной оптовой цены на соответствующий препарат, при этом в реестровой записи это снижение отражено в графе «Дата регистрации цены (№ решения)» как отметка «сниж», при реализации этого препарата всей товаропроизводящей цепочкой формирование отпускной цены осуществляется исходя из фактической отпускной цены фармпроизводителя, не превышающей зарегистрированную предельную отпускную цену фармпроизводителя на дату реализации этого препарата производителем.

«Фармацевтический вестник»