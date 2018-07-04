Dr. Reddy”s отзывает более 236 тыс. флаконов статинов с рынка США

FDA объявило о том, что компания Dr. Reddy’s Laboratories добровольно отзывает с рынка США более 236 тыс. флаконов статинов после выявления наличия в них посторонних примесей, сообщает In-Pharma Technologist.

Все отзываемые препараты были произведены на предприятии Dr. Reddy’s в Шрикакуламе (Индия), на котором компания пытается решить проблемы, связанные с производством.

Отзываемый препарат – таблетки Atorvastatin calcium, применяемые для снижения уровня холестерина и профилактики заболеваний сердца.

Американские регуляторы отметили проблемы с четырьмя дозировками препарата –

10 мг, 20 мг, 40 мг и 80 мг. Отзываемые серии препарата включают все указанные дозировки.

Согласно FDA, причиной отзыва в целом стало несоответствие спецификациям по показателям «Посторонние примеси/распадаемость».

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»