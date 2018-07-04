Депутат: применение криптозащиты приведет к удорожанию лекарств

Несмотря на то, что с 1 января 2020 г. в обязательном порядке будет маркироваться внешняя упаковка лекарственного препарата (для покупателей) и первичная упаковка (для медицинского применения) до сих пор нет подзаконных нормативных правовых актов Правительства РФ по этому вопросу. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «ЕР» по законопроектной деятельности Андрей Исаев (на фото), выступая 3 июля в Госдуме в ходе «правительственного часа».

«Это значит, что производители не знают до конца ни объема информации, который они будут предоставлять, ни даже требования к маркировочному знаку, сейчас еще обсуждается вопрос о криптозащите, — сказал он. — Честно говоря, я не уверен, что такие лекарства, как йод, зеленка, валидол требуют криптозащиты, но я абсолютно уверен, что это приведет к удорожанию этих дешевых лекарств», – отметил депутат.

По его словам, о необходимости решения этих проблем говорилось в постановлении Госдумы при принятии законопроекта о маркировке.

«Но никаких конкретных мер Правительством не предложено, – констатировал г-н Исаев. – А ведь к этому добавится еще обстоятельство — с 1 января будет запрещено продавать оцененные, проконтролированные, но не маркированные лекарства, которые сейчас находятся на складах предприятий или соответствующих компаний-поставщиков».

«Мы понимаем, на кого могут быть переложены издержки предприятий, которые в данном случае возникнут. Еще хуже может быть ситуация с жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Там действительно цена зафиксирована, туда не вложишь дополнительную цену, но их можно снимать с производства в том случае, если они окажутся для предприятия нерентабельными», – заметил парламентарий.

По его мнению, для решения данной проблемы Правительству необходимо обсудить ее на площадке профильного комитета Госдумы с участием всех заинтересованных лиц и специалистов.

Фото: duma.gov.ru

«Фармацевтический вестник»