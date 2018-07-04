Эксперты фармотрасли выступают против применения криптокода в маркировке лекарств

Резкой критике подвергли руководители фармацевтических объединений внедрение криптокода в рамках проекта по маркировке лекарств. Свою позицию они обозначили в ходе парламентских слушаний по проблемам и перспективам правоприменительной практики внедрения программы по маркировке лекарств.

«Эксперимент показал, что формат генерируемого кода достаточно защищен и уникален, а дополнение в виде криптокода является необоснованной технической и финансовой нагрузкой», – заявила исполнительный директор СПФО Лилия Титова (на фото).

По ее словам, на сегодняшний день большинство заводов уже установили дорогостоящее оборудование или оплатили его заказ, руководствуясь призывами регуляторных органов активно внедрять маркировку на всей товаропроводящей цепочке. В этой связи СПФО вышло с предложением вывести лекарственные препараты из группы товаров, для которых обязательно применение криптокода.

По данным, которые привел генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, 15% упаковок лекарств в настоящее время не проходят по криптограмме.

В свою очередь исполнительный директор AIPM Владимир Шипков подчеркнул, что введение обязательной криптозащиты значительно замедлит сроки подготовки фарминдустрии к введению обязательной маркировки.

Между тем глава Росздравнадзора Михаил Мурашко поддержал внедрение криптозащиты. По его словам, это «единственный вариант», который позволяет решать все, что связано с проверкой препарата в режиме офлайн.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»