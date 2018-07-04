Минпромторг предложил новую схему поддержки научных разработок в фармотрасли

В Минпромторге считают, что для ускорения разработки новых отечественных лекарств необходимо создать отраслевой венчурный фонд, а также специальный Фонд научных разработок. Кроме того, предлагается перейти от грантовой системы поддержки исследований к финансированию консорциумов, состоящих из научной организации и фармкомпании, которая будет выводить на рынок созданные совместно с учеными препараты.

Об этом говорится в проекте Стратегии развития фармпромышленности РФ на период до 2030 года («Фарма-2030»).

Инновационные разработки – высокорисковая деятельность, указывает ведомство. Инвестиции различных «фондов развития» («Роснано», Российская венчурная компания, «Сколково») в стартапы фармотрасли должного результата не принесли, признают в Минпромторге. Задачу таких фондов поможет решить специализированный венчурный фонд, создание которого Минпромторг анонсировал в мае 2018 года.

Всего из бюджета на НИОКР по разработке лекарств в 2016 году потрачено более 25 млрд рублей. Госпрограммы, госзаказчики, остальные источники финансирования научных разработок в отрасли зачастую дублируют друг друга, но результатов не дают, делают вывод в Минпромторге. Ведомство предлагает консолидировать существующие фонды в профильный Фонд научных разработок в фармацевтической отрасли, который бы учитывал «внятные показатели эффективности расходования бюджетных средств в рамках стратегии».

Будут ли венчурный фонд и Фонд научных разработок работать совместно или по отдельности, в стратегии не уточняется.

Малоэффективным, по мнению ведомства, оказалось также прямое или грантовое финансирование отдельных научных институтов или вузов, поскольку зачастую невозможно оценить их компетенции в направлении исследований, а также компетенции соисполнителей проектов.

Выходом может стать компенсация затрат на научные разработки, сделанные консорциумом фармпроизводителя и медицинского образовательного учреждения. Господдержку консорциум получит, если в итоге сотрудничества будет создана профильная научная лаборатория или образовательная кафедра.

Такой консорциум должен будет состоять минимум из двух участников, один из которых – «технологический или индустриальный партнер», а второй – профильный медвуз. Участников может быть и больше, но это повлияет на сроки и стоимость проектов, предупреждает Минпромторг.

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