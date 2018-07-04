Производители лекарств полного цикла получат ценовую преференцию на торгах

В новой концепции развития фармпромышленности Минпромторг предлагает предоставить всем фармкомпаниям полного цикла ценовую преференцию в 25% при госзакупках лекарств. Это поможет привлечь в отрасль дополнительные инвестиции в размере до 50 млрд рублей в год, считают в ведомстве.

Об этом говорится в проекте Стратегии развития фармпромышленности РФ на период до 2030 года («Фарма-2030»), опубликованной министерством.

Согласно стратегии, дополнительные преференции должны составлять «не менее 25% от начальной максимальной цены контракта при производстве полного цикла или из локальных субстанций», говорится в документе.

Для отечественных фармпроизводителей уже действуют меры поддержки, однако их недостаточно, полагают в Минпромторге.

Действующее с 2015 года правило «Третий лишний» предполагает, что если в торгах участвуют как минимум два отечественных производителя, то заявки иностранных участников к торгам не допускаются. А с 1 января 2019 к правилу добавится еще ценовая преференция для отечественных производителей полного цикла, хотя в каком конкретно размере, законодатели пока не определились.

Однако в стратегии Фарма 2030 отмечено, что под правило «Третий лишний» «по ряду торговых наименований» препаратов подпадают лишь 5–10% всех торгов, объявляемых госзаказчиками, поэтому эффект этой протекционистской меры для локальных производителей невелик.

Приказ Минэкономразвития №155, устанавливающий 15-процентную преференцию отечественным производителям готовой продукции, тоже «практически не работает, в частности, из-за массовой практики смешения в лотах продукции различного происхождения и уклонения комиссий государственных заказчиков от выполнения прямых норм закона», – говорится в проекте стратегии «Фарма-2030».

Поэтому Минпромторг еще в сентябре 2017 года предлагал принять дополнительные ценовые преференции для всех без исключения отечественных производителей полного цикла в размере до 25% от цены контракта.

Рынок госзакупок составляет 400 млрд рублей ежегодно, а фармотрасль, по оценкам ведомства, теряет каждый год потенциальные 50 млрд рублей инвестиций из-за отсутствия эффективного стимулирующего механизма.

Также в стратегии ставится вопрос «о создании единого регулятора, ответственного за весь объем полномочий, связанных с системой здравоохранения и с лекарственным обеспечением». Регулирование контрактной системы, конкурентного и антимонопольного законодательства для фармотрасли должно быть отдельным, убеждены в Минпромторге. Государство не может эффективно расходовать бюджет из-за «отсутствия специальных инструментов», указывает ведомство. Сейчас полномочия по вопросам лекарственного обеспечения распределены между Минпромторгом и Минздравом.

О том, что Минпромторгом будет разработана программа поддержки фармацевтической отрасли до 2030 года, аналогичная программе «Фарма-2020», в сентябре 2017 года рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

vademec