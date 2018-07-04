Сенаторы предложили расширить программу «Семь нозологий»

Сенаторы разработали и направили в Правительство РФ законопроект, предлагающий включить в программу госзакупок «Семь нозологий» еще пять орфанных заболеваний.

«Сегодня в стране 2 130 граждан, страдающих такого рода заболеваниями, из них 1 583 ребенка. Стоимость лечения их всех составляет 10 млрд рублей ежегодно. В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», расширив программу «Семь нозологий» еще пятью наиболее затратными заболеваниями», – сообщает председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Глава профильного комитета подчеркнул, что большая часть регионов страны не может в полной мере исполнить свои обязательства по обеспечению препаратами в связи с их высокой стоимостью, поэтому инициатива предполагает централизовать закупки, переложив затраты на федеральный бюджет.

«В этом случае процедуры упрощаются, используются более дешевые схемы приобретения, что позволяет более эффективно расходовать бюджетные средства и снижает риски неполучения гражданином необходимых лекарств в нужный срок», – пояснил сенатор.

Рязанский пояснил, что авторы законопроекта осознают, что для федерального бюджета это будет дополнительной нагрузкой, но расширение программы поможет регионам, позволив снизить цены на необходимые пациентам препараты на 20–30%.

Ранее о том, что закупки орфанных препаратов централизуют с 2019 года, говорили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В региональные сегменты Федерального регистра больных редкими заболеваниями, по данным Института ЕАЭС, в 2018 году были включены 17 тысяч человек – в 1,8 раза больше, чем в 2013 году. Нагрузка на бюджеты увеличивается с ростом числа пациентов. Так, в некоторых регионах на орфанные лекарства приходится 30–40% бюджета региона на закупки лекарств для льготной категории граждан.

В 2017 году в регионы было поставлено препаратов для лечения орфанных заболеваний, по данным IQVIA, на 22,7 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. По данным члена Комитета Госдумы по охране здоровья, депутата от КПРФ Алексея Куринного, дефицит региональных бюджетов по орфанным препаратам в 2017 году был около 18 млрд рублей, в 2019 году он достигнет 20 млрд рублей.

Источник: Совет Федерации РФ

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