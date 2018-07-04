В Ульяновской области создали рабочую группу по контролю за закупками лекарств

В Ульяновской области создали рабочую группу, которая проанализирует уже проведенные закупки лекарств и будет контролировать новые. Такое поручение дал губернатор региона Сергей Морозов на фоне расследования хищений, случившихся, по мнению следствия, как раз во время госзакупок. Фигурантами дела выступают заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов, министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов, глава компании «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган.

Планируется, что в состав группы войдут эксперты федерального уровня. Например, готовится соглашение о сотрудничестве местного Минздрава с двумя национальными медицинскими исследовательскими центрами, специализирующимися на кардиологии и профилактической медицине. Руководить объединением будет первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба.

Во время первого заседания члены группы рассмотрят этапы процедуры проведения закупок, проблемы проведения государственных закупок в учреждениях здравоохранения Ульяновской области на примере областной клинической больницы, а также правовые аспекты госзакупок в отрасли.

«Закупочная деятельность отрасли, а также вся региональная система оказания медицинских услуг нуждаются в переформатировании. Мы регулярно сталкиваемся со сбоями в той или иной области регионального здравоохранения, поэтому в кратчайшие сроки должны разработать план первоочередных мероприятий для стабилизации работы отрасли и обеспечения ульяновцев медицинскими услугами должного уровня», – объясняет Морозов.

И. о. министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Инна Чигирева добавила, что система закупок подведомственных министерству учреждений регламентирована федеральным законом №44, однако еще не все торги приведены в соответствие с нормами. «Сегодня перед нами стоит задача привести процедуру в соответствие установленным нормам путем анализа ситуации в каждом лечебном учреждении. Мы должны выявить проблемы и ошибки, которые ранее не позволяли отладить данный процесс. Грамотно подойти к совершенствованию системы закупок нам помогут федеральные коллеги. На сегодняшний день это первоочередная задача регионального здравоохранения», – отметила Чигирева.

Ранее Управление ФСБ по Ульяновской области обыскало региональный Минздрав, офис «Ульяновскфармации» и кабинет Тихонова в Заксобрании. Результатом стало задержание Игоря Тихонова, Ольги Кузнецовой и Евгения Когана. Басманный суд отправил Кузнецову под домашний арест, а Когана и Тихонова – в СИЗО до 27 августа. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Рашида Абдуллова отстранили от должности. «Случившееся в отрасли здравоохранения не поддается никакой критике», – заявил председатель регионального правительства Александр Смекалин.

СК РФ подозревает задержанных в хищении не менее чем 10 млн рублей при закупках лекарств для медучреждений. По предварительным данным, нарушения были допущены во время закупок лекарств и медизделий в 2017-2018 годах, в том числе по программе «Развитие здравоохранения в Ульяновской области на 2014–2020 годы».

Источник: Губернатор и Правительство Ульяновской области

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