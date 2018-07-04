ФАС: количество картельных сговоров на медицинских торгах постоянно растет

Из-за увеличения числа картельных сговоров на торгах с 2015 года обеспеченность граждан лекарствами падает, несмотря на рост финансирования здравоохранения в стране. Об этом заявил начальник Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Ежегодно ФАС возбуждает примерно 400 дел по признакам картельных сговоров. 85% из них – это сговоры на торгах, как на на закупку товаров, работ и услуг для нужд государства, так и по реализации госимущества.

«Мы оцениваем ущерб от картельных сговоров до 2% ВВП страны», – сказал Тенишев, добавив, что, по данным службы, если на торгах есть конкуренция между участниками, то начальная максимальная цена контракта падает на 20–25%, а иногда на 40%. Когда же конкуренции нет, то стоимость закупки или снижается незначительно (около 0,5%), или не снижается вовсе.

Самый большой картель, по словам Тенишева, охватывает 2,5 тысячи аукционов. При этом данное дело еще не расследовано до конца. Самый же крупный штраф, наложенный на участников картельного сговора, составил 200 млн рублей. Тенишев посетовал, что штрафы, которые накладываются только на юридические лица, не удерживают компании от повторного участия в картеле. Поэтому, по мнению ФАС России, необходимо активнее применять уголовное наказание для топ-менеджеров компаний за участие в картельном сговоре.

«В прошлом году было возбуждено девять уголовных дел в отношении топ-менеджеров компаний – участниц картельного сговора, в этом году – уже 15 дел», – сообщил глава профильного управления.

Ранее, в январе 2018 года, ФАС России разработала и внесла в Правительство РФ законопроект об ужесточении ответственности за участие в картельном сговоре. Антимонопольная служба хочет увеличить максимальный срок лишения свободы за такие преступления до восьми лет, а также ввести механизм конфискации незаконно нажитого при помощи сговора имущества.

По итогам 2017 года медицина оказалась на втором месте по числу картелей после строительной сферы. По данным ФАС, картелями охвачено 82 региона, только за 2015–2017 годы на тендерах по поставке медизделий, оборудования и лекарств участники картелей заработали более 23 млрд рублей.

Источник: ФАС России

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